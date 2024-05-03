Brent petrolün varil fiyatı 83,81 dolar

Güne $83,65 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:45 itibarıyla %0,16 artışla $83,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,96, en yüksek $84,35 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,68 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 02.05.2024 tarihinde $82,96 ile son bir ayın en düşük, 12.04.2024 tarihinde ise $92,46 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.