Arıklı, toplumu statükoculukla suçladı!

Bakan Arıklı, “Hep söylerler siyasete güven azalmıştır ben de derim ki elbette azalmıştır ama ana sebebi seçmen yapısı ve anlayışıdır… Toplum, herkes statükocu” sözleriyle tepki çekti

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, toplumu statükocu olmakla suçladı.

Erhan Arıklı’ya göre siyasete karşı azalan güven tespiti doğru ama sebebi seçmen yapısı ve sahip olduğu anlayış…

Katıldığı TV programında konuşan Erhan Arıklı, konu hakkında “Yargının üstündeki yükü hafifletmek için Anayasa değişikliği yapmak istedik, toplum onu da reddetti. Öylesine statükocu bir toplumuz… Topyekûn YSK’yı protesto için yargıç sayısının artırılması reddedildi. Herkes statükocu… Bizde maalesef hep söylerler siyasete güven azalmıştır, doğru da ben de derim ki elbette azalmıştır ama ana sebebi seçmen yapısı ve anlayışıdır…” ifadelerini kullandı.

