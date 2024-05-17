Brent petrolün varil fiyatı $83,30 dolar

Güne $83,16 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:47 itibarıyla %0,13 artışla $83,28'dan işlem görüyor. Dün en düşük $82,06, en yüksek $83,51 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $83,17 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.05.2024 tarihinde $80,87 ile son bir ayın en düşük, 19.04.2024 tarihinde ise $90,75 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.