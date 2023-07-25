Brent petrolün varil fiyatı $82.82 dolar

Güne $82,63 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:02 itibarıyla %0,21 artışla $82,80'dan işlem görüyor. Dün en düşük $80,29, en yüksek $83,02 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $82,63 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 28.06.2023 tarihinde $71,80 ile son bir ayın en düşük, 24.07.2023 tarihinde ise $83,02 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.