Başbakan Üstel, elektrik kesintileriyle ilgili “Vatandaşlarımız haklıdır, elektriğin kesilmemesi lazım” dedi ve bu konunun çözüleceğini belirtti

Başbakan Ünal Üstel, elektrik konusuna değindi.

“Vatandaşlarımız haklıdır, elektriğin kesilmemesi lazım” diyen Üstel, nasıl su konusunda bugün eskisi gibi sıkıntı yaşanmıyorsa, elektrikte de sorun yaşanmayacak bir çözüme gitmek için enterkonnekte sistem yanında gerekli alt yapı yatırımlarının yapılması için Türkiye ile birlikte tarihi bir imza attıklarını belirtti.

Üstel, suyun kullanım sonrası tarım için de kullanılacağını, havalimanının tamamlanmasıyla deniz limanlarının da işletilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade ederek, tüm bu sıkıntıların gelmiş geçmiş hükümetlerin biriktirdiği sorunlar olduğunu, o yüzden el birliğiyle bu sıkıntıları aşmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, hükümeti kurduğu günden beridir Kıb-Tek’in öncelikli konusu olduğunu, Aksa’ya 1 milyar 800 milyon TL, bankalara 600 milyon TL, dış piyasaya 6 milyon dolar ve çek hesaplarına da 5 milyon TL civarında ödediklerini, bu çerçevede tüm borçların ödendiğini, hiç bir yere borcu kalmadığını kaydetti.

Teknecik alt yapısını geliştirdiklerini, gerekli yatırımları yaptıklarını anlatan Üstel, 180 megawatt enerji üretildiğini ifade etti. Makinelerin yenilenmesi zamanının artık geldiğini işaret eden Üstel, bir yol haritası çizerek tüm bunları yapacaklarını anlattı.

Üstel, kablo ile ülkeye elektrik gelmesi için de Türkiye ile tarihi bir imza attıklarını ifade ederek, kuruma 2015’ten beridir yatırım yapılmadığını, kendi hükümetleri döneminde tüm yatırımların bakımların onarımların yapıldığını ve borçların ödendiğini anlattı.

“Teknecik bize lazım, o yüzden tüm yatırımlar yapılacak” diyen Üstel, bir yıl içinde fizibilite çalışmalarının yapılacağını, toplam 5 yıl içinde de enterkonnekte sistemle Türkiye’den KKTC’ye kablo ile elektrik geleceğini kaydetti.

Üstel, “Proje 5 yıl içerisinde tamamlanacak. Diyelim ki tamamlanmadı. 15 yıllık Aksa sözleşmesi devam etmez. Kıb-Tek tarafını yetkilendirdik; 5 yıl içerisinde bu proje gerçekleşmedi, Aksa ile imzaladığımız sözleşme 5 yıl sonunda feshetme yetkisi Kıb-Tek’indir. Ama biz artık elektrik sorununu çözmek istiyoruz. Kablo ile ülkeye elektrik gelecek. Aksa ile yapılan anlaşma aynıdır, yüzde 49’dur. Yüzde 51 Kıb-Tek’indir” dedi.

Aksa’nın 2027’ye kadar sözleşmesi ve kira bedelinin 4,25 dolar olduğunu, bu sözleşmenin 2029’a kadar uzatıldığını ve kira bedelini 3,50 dolara düşürdüklerini ifade eden Üstel, “Şimdi kötü mü yaptık, halkıma sorarım” dedi ve kira bedelini düşürmekle halkın ödediği maliyeti düşürdüklerini, ayrıca kablo ile elektriğin gelmesiyle Aksa’nın ülkeden istenirse çıkacağını ancak Teknecik’in kurulu güç olarak kalacağını kaydetti.

Üstel, 5 sene içerisinde Aksa’nın da Teknecik’in de enerji açığını kapatmak için ünite alımı yapacağını anlattı, ayrıca gaz ile çalışan santrallere de geçiş yapılacağını kaydetti.

