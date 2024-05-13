Pazarda tuzlu kiraz var!

Lefkoşa Merkez’de dün kurulan Pazar yerinde rengarenk meyveler manav tezgâhlarını süslerken, çarşının yeni konukları da vardı. Pazarda yerini alan kiraz, pahalı ve değişken fiyatıyla dikkat çekti

Lefkoşa Merkez’de dün kurulan Pazar yerinde rengarenk meyveler manav tezgâhlarını süslerken, çarşının yeni konukları da vardı. Bunlar arasında “kiraz” değişken ve pahalı fiyatıyla özellikle dikkati çekti. Pazar yerinde sebze ve meyvelerin fiyatları birkaç lira farklılıklarla genellikle aynı olurken, “aynı” kirazın oldukça farklı ve pahalı fiyatlarla satıldığı dikkati çekti. Pazar yerinin kenar bölümünde 200 TL’ye satılan kiraz, kalabalığın arttığı kısımda 250 TL’ye, kalabalığın iyice yoğunlaştığı orta yerinde ise 300 TL’ye satılıyordu.

