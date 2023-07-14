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Maaş yatmadan 137 TL eksiye düştü

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Asgari ücret 24 saat geçmeden Sterlin karşısında yüzde 1 eridi

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Maaş yatmadan 137 TL eksiye düştü
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Yılın ikinci asgari ücreti, önceki akşam açıklandığı saatten bu yana İngiliz Sterlini karşısında yüzde 1 oranında değer kaybetti.
Asgari ücretli, yeni maaşını eline alamadan, 4 Sterlin; yani güncel kurla 137 TL eksiye düştü.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, önceki akşam saat 20.00 sıralarında 2023 yılının ikinci asgari ücretini net 15 bin 750 TL olarak açıkladı.
Asgari ücret, açıklandığı dakikalardaki kura göre, 463 Sterlin ediyordu.
Aradan 24 saat geçmemesine karşın, yüzde 1 oranında değer kaybetti.
Asgari ücretli, yeni maaşını eline alamadan 4 Sterlin; yani güncel kurla 137 TL eksiye düştü.
ASGARİ ÜCRET YAPILAN ZAMLA 65 STERLİN ERİDİ
Öte yandan Ocak 2023 tarihinde belirlenen bir önceki asgari ücret o günkü kurlara göre 523 sterline denk gelirken, yeni belirlenen asgari ücret ise 458 sterline denk geliyor. Yani yeni asgari ücret 65 sterlin daha azaldı.
Asgari ücretin ülkedeki hayat pahalılığı oranında artırılmasına karşın döviz kurlarındaki artışın Ocak ayından bugüne yüzde 50 civarında olması nedeniyle sterlin bazında asgari ücret yaklaşık 65 sterlin daha azalmış oldu. 
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