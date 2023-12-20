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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği'nden 21 Aralık mesajı
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Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
Memur-Sen, Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı
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21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası yarın başlıyor
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Denizde başarılı tatbikat
Denizde başarılı tatbikat
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Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon
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Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
Tarihi Lefkoşa surlarının restorasyonu başladı
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''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
''İstanbul'dan umudumuzu güçlendirerek döndük''
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Brent petrolün varil fiyatı $79.37 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $79.37 dolar
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Güne $79,64 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:39 itibarıyla %0,36 azalışla $79,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,48, en yüksek $79,71 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,64 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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