Brent petrolün varil fiyatı $79.37 dolar

Güne $79,64 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:39 itibarıyla %0,36 azalışla $79,36'dan işlem görüyor. Dün en düşük $77,48, en yüksek $79,71 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $79,64 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.