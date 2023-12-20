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Kaçak yollardan sınırı geçmek istediler

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İki Nijeryalı’dan biri Güney’den Kuzey’e diğeri de Kuzey’den Güney’e yasa dışı bir şekilde geçerken yakalandı

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Kaçak yollardan sınırı geçmek istediler
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Lefkoşa’da sınırı ihlal eden Nijeryalı Bahama Nekate ile Samuel Mıcbahi dün mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlı Bahama Nekate’nin 18 Aralık 2023 tarihinde saat 17.30’da Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a yasa dışı bir şekilde giriş yaparken, Lefkoşa sınır hattında görevli askerler tarafından yakalandığını söyledi. 
Polis, Samuel Mıcbahi’nin ise yine 18 Aralık 2023 tarihinde saat 11.15 sıralarında işlem yaptırmadan Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC toprakları dışına çıktığını belirtti.
Polis, her iki zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Polis memuru, Bahama Nekate’nin öğrenci izninin 20 gün önce bittiğini, Samuel Mıcbahi’nin ise öğrenci vize süresinin devam ettiğini belirterek, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, Bahama Nekate’yi bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, Samuel Mıcbahi’yi bir kefilin 75 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile serbest bıraktı. 
 
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