Brent petrolün varil fiyatı $78,32 dolar

Güne $78,15 ile başlayan Brent Petrol, saat 10:02 itibarıyla %0,03 azalışla $78,10'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,73, en yüksek $78,67 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $78,12 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.