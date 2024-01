SOSYAL MEDYANIN SESİ

Ne kadar acayip bir halk olduk

Başkasının mutsuzluğu bizleri mutlu ediyor

İki de bir bu ülkede ūreten birkaç sektörden kalan hayvancıya

vuran vurana

Bayaramı, tatili yok yazda sıcak kışta yağmur çamur

Hiçbir zaman kendi ūrettiğine fiyat biçemeyen bir sektör

Ha yapma diyecek olanlar var, napsın hayvancı p…lik mi yapsın

Ne yapsın vazgeçmeye çalışsan alan yok

Alanda beleş ister....

(Hüseyin Büyükoğlu)





Maronit köylerinin iadesi için çok konuştuk. Maraş'ın doğru dürüst sahiplerine iadesi için defalarca tartıştık. Taşınmaz Mal Komisyonu'nun daha etkin çalıştırılması gereğine defalarca dikkat çektik. Müzakerelerden kaçmamamızı, Uluslararası toplumun dilinden vaz geçmemizi söylerken bugünlerin geleceğini bilerek söylüyorduk. Ama her diktiğimiz zafer anıdının ardına yangından mal kaçırır gibi, Rum arazileri üzerine arsızca yaptığımız inşaatları diktik ve dikmeye devam ediyoruz. Öte yandan TMK'da tuvalet kağıdı alacak bütçe koymadan, hiç mal iade etmeden, elimizde tuttuğumuz, sattığımız, üstüne binalar diktiğimiz malın tazminatını ödemek için adım attığımızı göstermeden devam ettiğiniz sürece bu davaların gelmesi kaçınılmazdı. TMK'yı doğru dürüst çalıştırıp güneyin de Kıbrıslı Türk mal sahiplerine benzeri bir iade/tazminat/değişme yolunun açılmasını sağlamak yerine, "boş verin" "biz yaparız" demeye devam ettiniz. Hatta TMK'nın çalıştırılmaması için elinizden geleni yaptınız. Yağmacı ruhula sakat bir zemin üzerine koskoca bir sektör yarattınız. Bence bir an evvel TMK'nın daha iyi çalıştırılması ve Maraş ve askerin hala tuttuğu Maronit köyleri gibi yerlerin iadesini hızlandırılması gerekir. Yoksa hem bizimdir diyeceğiz hem de tazminatını vermeyeceğiz olmaz. Bir de, bir an evvel çözüm sürecinin yapıcı tarafı olan pozisyonumuza geri dönmeliyiz.. Ha bu şimdiki hükümetle olur mu? Sanmam ama toplum olarak bunu görerek mevcudun üzerine baskı kurmanın zamanı geldi..

(Mete Hatay)





Statica Araştırma ve Danışmanlık Merkezi'nin iki ay önce ülke genelinde yaptığı anket siyasi tablo açısından şöyle bir sonuç ortaya çıkarıyor: "CTP ve UBP'nin ağırlıklı olduğu iki partili bir döneme doğru gidiliyor."

Bunun siyasi analizleri farklı farklı yapılabilir.

Kamuoyu Araştırması'ndaki manzarayı aktarıyorum...

Önümüzdeki pazar bir seçim yapılacak olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" sorusunda CTP birinci parti olarak öne çıkıyor; CTP ve UBP dışında hiçbir parti yüzde 5 oy oranına ulaşamıyor.

CTP ve UBP'nin ardından üçüncü parti “Karmacılar.”

Demografi bilgilerine baktığımız zaman görüyoruz ki, seçmenin yüzde 43'ünün anne ya da babası Türkiye doğumlu, yüzde 57'si Kıbrıs... Yüzde 53 kendini Kıbrıslı ya da Kıbrıslı Türk olarak tanımlıyor. "Resmi" söyleme uyumlu olarak kendini "Kıbrıs Türkü" diye ifade edenlerin oranı % 14.90’da kalıyor...

(Cenk Mutluyakalı)



Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük.. O bir halk adamıydı. O Kıbrıs Türk halkının Lideriydi. Saraylarda kalmazdı, kendi evinde kalırdı. Ben bu Sarayı beğenmedim, bana başka Saray yapın demedi. Yeni Mercedes arabalar istemedi.

Hayatı çok mütevazi bir Kıbrıslı gibiydi. O bir Doktordu. Ama hiç bir zaman hastalarından para almadı. Kahvesini bile Saraylardaki gibi altın işlemeli fincanlardan içmedi. Kahvesini Lefkoşa'nın çeşitli kahvehanelerinde halkla beraber, onların sorunlarını dinleyerek içerdi. Hasır sandalyede oturduğu için gocunmazdı.

Atatürk ilkelerini benimsemiş, özümsemişti. Yobazlara karşı her zaman tavrını goyardı. Nakşibendi tarikatı reisi Şeyh Nazım Kıbrısi'yi verdiği fetvalarla halkı radikal İslamlaştırma uğraşlarından dolayı Kıbrıs’tan sürgün ettirmişti.

Hayatı boyunca laik bir Lider profiline sahip olmuştu.

Saygıyla anıyorum Ruhu şad olsun

(Celal Harun)