Brent petrolün varil fiyatı $78,15 dolar

Güne $77,91 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:01 itibarıyla %0,30 artışla $78,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $76,31, en yüksek $78,16 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $77,95 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 03.01.2024 tarihinde $74,77 ile son bir ayın en düşük, 26.12.2023 tarihinde ise $81,57 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.