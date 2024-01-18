Eczacı kalfası teminatla serbest kaldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan İsmet Tufan Eczanesi’nin kalfası İlksen Mekansız, teminatla serbest kaldı

Sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan İsmet Tufan Eczanesi’nin kalfası İlksen Mekansız dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Polis, sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanarak, teminatla serbest bırakılan İsmet Tufan Eczanesinin işletmecisi İsmet Tufan, doktorlar Muhammed Alshanableh ve Fikri Koray’ın sosyal sigortalara gönderdiği reçetelerden sahte olduğu tespit edilenlerden 151 tanesinin kalfa Mekansız tarafından doldurulup, sahtelendiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının “sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme, sahtekarlıkla para temini ve suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç da zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, ikişer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.

