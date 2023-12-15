Brent petrolün varil fiyatı $76,91 dolar

Güne $76,83 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:34 itibarıyla %0,03 artışla $76,85'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,41, en yüksek $77,44 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,82 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,32 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.