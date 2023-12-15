“Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret ederim”

Rum lider Hristodulidis “Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceğim” dedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına gelişinde yaptığı açıklamada “Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceği” açıklamasında bulundu.

“Kathimerini.com.cy” haber sitesi ve diğer sitelerde yer alan habere göre Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının ciddiyet gerektirdiğini ve bunun iletişimsel veya başka amaçlar için sunulamayacağı gibi, başka amaçlara da hizmet etmediğini savundu.

Hristodulidis açıklamasının devamında “Elbette Sayın Erdoğan’dan davet gelirse kendisini ziyaret edeceğim. Elbette Sayın Erdoğan’la görüşme ihtimali varsa bunu isteyeceğim. Buna hazır olduğumu gerek kendisine, gerek de üçüncü şahıslar aracılığıyla ilettim” ifadelerini de kullandı.

Kamuoyuna tüm bu yansıyanlarla birlikte, bu görüşmenin olma ihtimali bile varsa, kamuoyuna tüm bu yansıyanların hiçbir durumda buna faydası olmadığını öne süren Hristodulidis, Kıbrıs sorununun ele alınmasının özel bir ciddiyet gerektirdiğini sözlerine ekledi.

DAVETE DOLAYLI DOĞRULAMA

Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir sohbet sırasında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i Türkiye’ye davet ettiği ancak bu davetin Hristodulidis tarafından gizlendiği iddiaları Rum basınındaki yerini koruyor.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, “Neden Gizledi? – DİSİ’den Hristodulidis’e Neden Gizledin Sorusu” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i, özel bir sohbet sırasında, Türkiye’ye davet ettiği bilgisinin Hristodulidis tarafından gizlenmesinin nedenlerinin gündeme geldiğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in “Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı” sıfatıyla değil kişisel olarak Ankara’ya davet edildiği yönündeki bilginin Rum hükümeti tarafından gizlenmesine yönelik tüm çabalara karşın davetin ifşa olmasının ardından Rum Hükümet Sözcü Vekili Yannis Andoniu’nun önceki gün yaptığı açıklamada, daveti “dolaylı şekilde” doğruladığını aktardı.

Haber göre, Andoniu önceki günkü açıklamasında, “Bir görüşme olduğunu ancak bu konuda daha fazla açıklama yapmak istemediğini” belirtirken, açıklamasının ilerleyen kısmında ise “gelin Türkiye’de görüşelim demekle Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı olarak davetlisiniz demek arasında büyük fark olduğunu” söyledi.

Andoniu: “Davet Hristodulidis’e değil Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanına yapılmış olsaydı kamuoyuna açıklanırdı” şeklinde konuştu.

Gazete haberinin devamında, böyle bir davetin Kıbrıs Cumhuriyeti başkanı kimliğine yönelik yapılmasının, Türkiye’nin politikasında köklü değişiklik anlamına geleceğinden, zaten beklenen bir şey olmadığını belirtirken, Hristodulidis’in bu bilgiyi neden gizledi sorusunun ise Rum siyaset dünyasında gündeme oturduğunu aktardı.

