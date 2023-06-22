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Brent petrolün varil fiyatı $76,85 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,85 dolar

Güne $76,95 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:16 itibarıyla %0,16 azalışla $76,81'dan işlem görüyor. Dün en düşük $75,45, en yüksek $77,27 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $76,93 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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