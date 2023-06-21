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Brent petrolün varil fiyatı $76,29 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $76,29 dolar

Güne $75,53 ile başlayan Brent Petrol, saat 07:53 itibarıyla %1,02 artışla $76,29'dan işlem görüyor. Dün en düşük $74,53, en yüksek $77,14 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $75,52 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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