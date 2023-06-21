7 yıl kaçtı, uyurken yakalandı

Lefkoşa’daki geçtiğimiz hafta kaldırımda uyurken polis tarafından tespit edilen Afrika uyruklu zanlılardan birinin, Mart 2016’dan bu yana; yani, 2 bin 646 gündür; bir diğerinin ise 993 gündür ülkede kaçak olarak yaşadıkları tespit edildi

Lefkoşa Küçük Kaymaklı'da geçtiğimiz hafta Cuma günü kaldırım üzerinde uyur vaziyette bulunan Afrika uyruklu şahısların ülkede kaçak yaşadıkları ortaya çıktı. Zanlılar cezaevine gönderildi.KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek ve Uygunsuz tavr-ı , Hareket suçlarından tutuklanan zanlılar Hillary Tenda Zvawaduma ve Farirai Kılıan Tambanewenyu mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Gizmen olguları aktardı.Polis, huzurda bulunan zanlı Hillary Tenda Zvawaduma’nın “KKTC'de ikamet izinsiz ikamet etmek ve Uygunsuz tavr-ı , Hareket”, zanlı 2 Farirai Kılıan Tambanewenyu’nun ise “Uygunsuz tavr-ı Hareket” suçlarından methaldar olduğunu belirtti.Polis, 16.06.2023 tarihinde saat 15:45 raddelerinde, Lefkoşa-Küçük Kaymaklı’da, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde devriyede bulunan polis ekiplerince, Çangar oto galerinin güney kısmındaki otobüs durağı yanındaki kaldırım üzerinde uygunsuz bir biçimde uyur vaziyette tespit edilen Lefkoşa’da sakin Hıllary Tenda Zvawaduma ve Farıraı Kılllan Tambane Wenyu’nun, polis tarafından kalkmaları için uyarıldıktan sonra, ayağa kalkarak gelişi güzel el kol hareketleri yapıp uygunsuz Tavır Harekette bulunduğunu anlattı.Polis, adı edilenlerin suçüstü gereği tutuklanıp Adli Şubede yapılan muhaceret kontrollerinde Hıllary Tenda Zvawaduma’nın 18.03.2016 tarihinden beridir KKTC de 2646 gündür, diğer zanlının ise 993 gündür ikamet izinsiz olarak ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıların tahkikata etki edeceği kısmının tamamlandığını belirterek, 1 ayı geçmeyen bir süre ile hükümsüz olarak merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi.