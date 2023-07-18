Sucuoğlu kurultay çalışmalarına başlayacak iddiası

Ulusal Birlik Partisi’nde Faiz Sucuoğlu’nun 20 Temmuz’dan sonra kurultay çalışmalarına başlayacağı ve adaylık açıklamasını da yapacağı öğrenildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar’a da çağrı yapan bazı UBP’liler, UBP’nin kurultaya gitmesi yönünde çaba sarf etmesini istedi aksi takdirde Tatar’ın sağın son başkanı olarak tarihe geçeceğini kaydetti.
Üstel’in 25 Haziran’da yapılan ara seçimlerin sonuçlarından ders aldıkları yönünde açıklama yaptığını hatırlatan partililer, bundan ders alınmadığını, alınsaydı kurultaya gidilmesi gerektiğini kaydettiler.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.