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Sucuoğlu kurultay çalışmalarına başlayacak iddiası

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Sucuoğlu kurultay çalışmalarına başlayacak iddiası
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Ulusal Birlik Partisi’nde Faiz Sucuoğlu’nun 20 Temmuz’dan sonra kurultay çalışmalarına başlayacağı ve adaylık açıklamasını da yapacağı öğrenildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar’a da çağrı yapan bazı UBP’liler, UBP’nin kurultaya gitmesi yönünde çaba sarf etmesini istedi aksi takdirde Tatar’ın sağın son başkanı olarak tarihe geçeceğini kaydetti.
Üstel’in 25 Haziran’da yapılan ara seçimlerin sonuçlarından ders aldıkları yönünde açıklama yaptığını hatırlatan partililer, bundan ders alınmadığını, alınsaydı kurultaya gidilmesi gerektiğini kaydettiler.
 
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