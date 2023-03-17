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Brent petrolün varil fiyatı $75.17 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $75.17 dolar
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Güne $74,76 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:53 itibarıyla %0,59 artışla $75,18'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,03, en yüksek $75,61 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,74 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 15.03.2023 tarihinde $71,81 ile son bir ayın en düşük, 07.03.2023 tarihinde ise $86,94 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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