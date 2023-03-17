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Güzelyurt TMK’da bilgilendirici fuar

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Güzelyurt TMK’da bilgilendirici fuar
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Güzelyurt Türk Maarif Koleji’nde dün “Kıbrıs Üniversiteleri Tanıtım Fuarı” gerçekleştirildi.
13 üniversite ve Atatürk Öğretmen Akademisi’nin stant kurduğu fuarda öğrencilerin bilgi alabileceği sunumlar yapıldı.
Okul Müdürü Arzu Arhun Topçu “Okul idaremize, rehberlik servisimize, katkı koyan tüm öğretmenlerimize, katılım gösteren Güzelyurt bölgemizdeki kardeş liselerin öğretmen ve öğrencilerine ve stant kuran üniversitelerimizin değerli temsilcilerine çok teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.
 
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