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Brent petrolün varil fiyatı $74,73 dolar

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Brent petrolün varil fiyatı $74,73 dolar
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Güne $74,42 ile başlayan Brent Petrol, saat 08:15 itibarıyla %0,30 artışla $74,70'dan işlem görüyor. Dün en düşük $73,55, en yüksek $74,97 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $74,48 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 31.05.2023 tarihinde $71,52 ile son bir ayın en düşük, 05.06.2023 tarihinde ise $78,86 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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