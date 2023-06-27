Naci Talat’sız 32 yıl

(I0 Mart 1945-26 Haziran 1991)10 Mart 1945 yılında, Mağusa'nın Büyükkonuk Köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Lefkoşa'da tamamladıktan sonra 1962 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne başladı.1963 olayları nedeni ile tahsiline ara verip Erenköy Harekatı'na katıldı. 1971 yılında, Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Öğrenciliği sırasında, öğrenci kuruluşlarında çeşitli kademelerde görev aldı. Kıbrıs Türk Ulusal Öğrenci Federasyonu'nun ilk başkanlığını yaptı.1972 yılında Lefkoşa'da başladığı avukatlık mesleğine, milletvekili seçildiği 1976 yılında ara verdi. 1975'te KTFD ve 1983'te KKTC Kurucu Meclislerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin temsilcisi olarak bulundu. Hiç ara vermeden 20 Haziran 1976, 28 Haziran 1981, 23 Haziran 1985 tarihli seçimlerde milletvekili seçildi. 6 Mayıs 1990 tarihli seçimde milletvekili seçildiği halde antidemokratik uygulamaları boykot etti, Meclis'e girmedi. 1972 ile 1991 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Genel Sekreterliğini yapan Naci Talat, yaşamını Kıbrıs Türk toplumunun barış ve demokrasi mücadelesine adadı. İngilizce ve Rumca bilen Naci Talat'ın bir kızı ve bir oğlu vardır.Kıbrıs Türk Toplumu için önemli bir karakter olan Naci Talat, siyasi yaşamı boyunca çoğulculuğu, katılımcılığı savundu; ayrılıkçı değil birleştirici oldu. Coşkulu, taşkın ve inançlı bir adamdı. Her zaman doğrudan, güçsüzden, ezilenden yanaydı. Mücadele motivasyonu yüksekti. Sesi ve görüntüsü insanlara güven verirdi.Kıbrıs Türk siyasi yaşamına yön veren önemli siyasetçilerin başında gelen efsanevi lider, 26 Haziran 1991 tarihinde, Londra'da sevdiklerine ve kavgaya veda etti.Aramızdan ayrılışının üzerinden yıllar geçtiği halde Naci Talat'ın düşünceleri, sesi, görüntüsü onbinleri etkilemeye devam etmektedir.