Brent petrolün varil fiyatı $72,72 dolar

Güne $73,45 ile başlayan Brent Petrol, saat 09:51 itibarıyla %1,09 azalışla $72,65'dan işlem görüyor. Dün en düşük $72,81, en yüksek $76,77 seviyelerini gören Brent Petrol, günü $73,42 seviyesinde kapattı. Brent Petrol, 13.12.2023 tarihinde $72,53 ile son bir ayın en düşük, 30.11.2023 tarihinde ise $84,81 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.