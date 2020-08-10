Bitmeyen film: Yerlinin döviz ile aşkı, yabancının TL ile küskünlüğü

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Türk mali piyasaları, bayram tatilinden sonraki haftayı maalesef ‘tatsız’ bir şekilde karşıladı.
- Dünyada doların hızla değer kaybettiği, hisse senetlerinden kripto paralara, kıymetli metallerden baz metallere EUR’dan sterline varan ne var ne yok al, dolar sat rallisinde, bir tek itilip kakılan para birimi Türk Lirası oldu.
- Neden mi? Gelin hep birlikte rakamların dili ile konuşalım. TCMB verilerine göre, son 2 haftada, gerçek kişilerin döviz mevduatları (DTH) 7,1 milyar dolar artarak 131,3 milyar dolar ile rekor kırdı!
- Bankalarda var olan toplam DTH (birey ve kurumlar) toplam 213 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı (reel döviz talebinin yanı sıra altın ve Euro'nun da USD karşısında değerlenmesi bu yükselişte etkili oldu.)
- İçeride, yurtiçi yerleşiklerin döviz ile aşkı yeniden alevlenirken, yurtdışında ise, TL ve TL cinsi varlıklardan bitmeyen kaçıs devam ediyor. Yılbaşına göre bakılırsa, yabancının TL portföyündeki azalış 12 milyar dolara yaklaştı. Bu çok ciddi bir rakam!
- Aynı zaman diliminde, TCMB’nin brüt döviz rezervleri 46,7 milyar dolar ile son 15 senenin en düşük seviyesine gelirken (2013 senesinde 115,1 milyar dolar idi); toplam brüt ve altın rezervleri 90,2 milyar dolar seviyesine geriledi.
- BDDK'nın açıkladığı haftalık bültene göre, kamu mevduat bankalarının döviz açık pozisyonu 11 milyar dolara yükselerek nerdeyse son 1,5 aylık zaman diliminde yasal limitlerin üzerinde yer aldı.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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