Bir zam da Koop Süt ürünlerine

Ülkede arka arka devam eden zamlara Koop-Süt zammı da eklendi.15 gün önce yapılan zammın ardından yarından geçerli olacak zamlarla Koop-Süt'ün çeşitli ürünlerine 1 ile 2 TL arasında zam yapıldı.Yeni zamlarla birlikte 1 litre normal süt 10.95 TL'den 11.95 TL'ye yükselirken, Yarım yağlı süt ise 11,15 TL'den 12,25 TL'ye yükseldi.İşte yeni zamlarla Koop-Süt ürünleri fiyatları: