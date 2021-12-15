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Bir zam da Koop Süt ürünlerine

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Bir zam da Koop Süt ürünlerine
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Ülkede arka arka devam eden zamlara Koop-Süt zammı da eklendi.
15 gün önce yapılan zammın ardından yarından geçerli olacak zamlarla Koop-Süt'ün çeşitli ürünlerine 1 ile 2 TL arasında zam yapıldı.
Yeni zamlarla birlikte 1 litre normal süt 10.95 TL'den 11.95 TL'ye yükselirken, Yarım yağlı süt ise 11,15 TL'den 12,25 TL'ye yükseldi.
İşte yeni zamlarla Koop-Süt ürünleri fiyatları:
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