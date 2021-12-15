Test sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.479 olup, 172'si yerel 218 pozitif vakaya rastlanırken, 223 kişi taburcu edildi. Pozitif vakaların 2 kişisi yurt dışından ülkemize gelirken, 44 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 172 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 53 kişisi Lefkoşa, 43 kişisi Girne, 45 kişisi Gazimağusa, 6 kişisi Güzelyurt, 25 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

15 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.479

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 218

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 44

Yerel Vaka Sayısı: 172

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 223

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.408.252

Toplam Vaka Sayısı: 32.581

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.267

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2435

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 86

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2328

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 121

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2565

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 323

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 518