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Berberler Euro'ya geçti!

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Bunu da gördük! Ülkedeki erkek berberler Euro'ya geçme kararı aldı. Saç kesimi 10 Euro oldu

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Berberler Euro'ya geçti!
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Ülkemizde erkek kuaförleri, hizmet bedellerinde "Euro" para birimine geçme kararı aldı.  
Erkek Kuaför ve Berberler Birliği Başkanı Ecevit Sadeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Euro bazlı fiyatları paylaştı.
Sadeli, bu kararın ekonomik krize çözüm bulmak ve modern çağa ayak uydurmak amacıyla alındığını belirtti. 
Sadeli, Euro’ya endekslenen fiyatların bugünden itibaren yürürlükte olacağını açıkladı.
“Kira fiyatları İngiliz Sterlini, kozmetik ürünleri Euro, biz Türk Lirası kazanıyoruz… Üç ayda bir fiyat değiştirmekten usandık” diyen Sadeli, fiyatları Euro’ya endeksledikten sonra yeni fiyat güncellemeleri yapmak zorunda kalmayacaklarını söyledi
Şehirdeki dükkân ile kırsaldakini ayırmak adına iki ayrı fiyat listesi hazırladıklarını söyleyen Sadeli, “Köydeki dükkânın kirası 5 bin TL, şehir merkezindekinin ise 5 bin Sterlin. Giderleri oldukça farklı… Bu yüzden ‘A’ ve ‘B’ olmak üzere iki ayrı fiyat listesi oluşturduk” dedi.
Listelere göre, saç kesimi kırsalda 7 Euro, şehirde ise 10 Euro’nun Türk Lirası karşılığı olacak. Sakal kesimi ise şehirlerde 5 Euro, kırsalda ise 4 Euro karşılığında yapılacak.
Bilindiği üzere daha önce de Oto Tamircileri Birliği, 2023 yılı işçilik fiyat listesini Euro’ya endekslemişti.
 
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