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21 ton ithal et geldi

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İthal etler, dün ülkeye giriş yaptı. Hollanda üzerinden gelen ithal etlerin ilk etapta 21 ton olduğu belirtildi

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21 ton ithal et geldi
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Ülkenin, son günlerde önemli gündemlerinin başında gelen; ithal et, dün ülkeye giriş yaptı. Hollanda üzerinden gelen ithal etlerin ilk etapta 21 ton olduğu belirtildi.
21 ton ithal et TÜK tarafından teslim alındı. TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun yaptığı açıklamada, gelen ithal etlerin soğuk hava depolarında uygun koşullarda muhafaza edildiğini belirtti. Veteriner Dairesi gelen etlerden gerekli numuneleri analiz için aldı.
İthal etlerin, Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) yetkilileri kontrolünde gerekli koşullar çerçevesinde ülkeye girişi sağlanırken, Lefkoşa’daki özel bir soğuk depoda tutulacağı öğrenildi.
Öte yandan Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Beste Oymen, ithal et konusunda vatandaşları uyardı, “Marketten aldığınız donmuş tavuğa yaptığınız muameleyi ithal ete de yapmalısınız. İthal eti diğer donmuş ürünler gibi tüketin” dedi. 
Oymen, donmuş olarak gelen etin çözdürüldükten sonra yeniden dondurulmaması konusunda net bir dille uyarıda bulundu. 
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