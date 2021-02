Banka ile etkili iletişime video konferans desteği

Near East Bank müşteri ile iletişimde çağın gerektirdiği video konferans uygulamasını kullanıyor

Telekomünikasyon teknolojisindeki gelişmeler ile hayatımızı kolaylaştıran video konferans uygulamaları, pandemi sebebi ile içinde bulunduğumuz karantina günlerinde iş dünyasında yaygın bir kullanım alanına sahip olarak güncel bir kavram haline geldi. Uluslararası ve ulusal iş yapan iş dünyası müşterileri ile iletişim kurmak, toplantılar gerçekleştirmek ve işlerini yönetmek için bu uygulamalardan yaralanmakta.

Özellikle banka sektöründe ticari ve bireysel bankacılık hizmetlerinin devam etmesi, müşteri ile mesafeli olarak temas kurarak toplantılar gerçekleştirmek açısından oldukça yararlı bir uygulamaya dönüşen video konferans toplantıları, Near East Bank Ticari Bankacılık’ın içinde bulunduğumuz bu yeni dönemde aktif olarak kullandığı bir uygulama oldu.

Yerel vakaların artması ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesince alınan önlem kararları doğrultusunda Bakanlar Kurulu tarafından ilân edilen kısmi sokağa çıkma yasağı çerçevesinde her türlü tedbiri alan Near East Bank, Ticari Bankacılık hizmetleri özelinde de görüşmelerin aksamaması ve müşteri ile temasın devam etmesi yönünde adımlar atarak, teknoloji olanaklarını da devreye sokarak kullandığı Cisco Webex video konferans uygulaması üzerinden müşterilerle görüşmelere başladı. Bu sayede bulaş riskine karşı önlem alınırken, müşteriler ile görüntülü görüşme sağlanarak teklif verme ve taleplere doğrudan dönebilme imkanı ile kesintisiz bankacılık hizmeti sağlanmış oldu.

Near East Bank Ticari Bankacılık Grup Müdürü Kutay Canateş, “ Ticari Bankacılık birimi olarak geçtiğimiz hafta ve öncesinde hükümetin yayınladığı kısıtlamalar ve kuralları bankamız olarak en iyi şekilde uygulamaya çalışmaktayız. Bu kararlar doğrultusunda bankacılığın olmazsa olmazlarından müşteri ziyaret ve görüşmelerini gerçekleştirmek için ve virüs bulaş riskini minimize etmek amacıyla bankamızın en son gelişmiş teknoloji ve imkanlarını kullanarak; banka içi kullanıcılarına sunduğu online görüşme ve veri paylaşım portalı Webex’e müşterilerimizi de katarak, görüntülü görüşme ile müşterilerimize anında teklif paylaşımı imkanı sunarak verimli bir işleyiş sağladık.

Tüm Near East Bank müşterilerine gönderdiğimiz link üzerinden bankamıza ve müşteri temsilcilerimize tek tıkla kolayca erişimlerini sağladık. Ayrıca bilgisayar ve tablet gibi cihazları en az kullanan müşterilerimiz için de oldukça kolay bir uygulama.

Müşterilerimiz bu sayede hem vakitten tasarruf etmiş hem de tüm bankacılık işlemlerini online gerçekleştirebilmiş oldular. Bu uygulamayı müşterimizin ayağına getirerek en iyi şekilde toplantılarımızı gerçekleştirdik, aldığımız olumlu geri dönüşler ve izlenimler açısından da çok mutluyuz.” şeklinde konuştu.

Karantinada, evde kalmak zorunda olduğumuz dönem de, müşterilerine akılcı ve yapıcı çözümlerle bankacılık hizmeti sunan Near East Bank, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda teknolojik gelişimine devam ederken yeni dönemde, en çok kullanmaya devam edeceğimiz teknolojilerin başında gelen video konferans uygulamaları sayesinde de hizmetlerini hız kesmeden sürdürecek.

Near East Bank, müşterilerin hayatını kolaylaştıran internet ve mobil bankacılık hizmetlerinde de eş zamanlı geliştirmeler yaparak sosyal medya üzerinden aktif şekilde duyurularla takip edilebilmesini sağlıyor. Lha