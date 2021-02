Optimal sağlık için besinleri 6 renk olarak ayırdıklarını, beyaz besinler, kırmızı besinler, mavi/mor besinler, sarı besinler, turuncu besinler ve yeşil besinler olarak gruplandırıldıklarını aktaran Dr. Dyt. Ayşe Okan her bir rengin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç artırmada yardımcı olduğunu söyledi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi ve Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Dr. Dyt. Ayşe Okan, hastalıklara karşı vücut direncinizi güçlendirmek ve sağlığınızı korumak için renkli beslenmenin önemine dikkat çekerek, “Tabağınızda gökkuşağının tüm renklerini bulundurun” ifadesini kullandı.Optimal sağlık için besinleri 6 renk olarak ayırdıklarını belirten Okan, beyaz besinler, kırmızı besinler, mavi/mor besinler, sarı besinler, turuncu besinler ve yeşil besinler olarak gruplandırıldıklarını aktardı.Dr. Dyt. Okan her bir rengin bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı direnç artırmada yardımcı olduğunu söyleyerek, “Ayrıca hastalıklar karşısında daha kolay iyileşme sağlar” dedi.Renkli beslenmenin sayısız faydası olduğunu sözlerine ekleyen Okan, “DNA hasarını önler, vücudumuzdaki stresi azaltır, yaşlanmayı geciktirir, kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır, hastalıkların seyrini hafifletir, göz sağlığını korur, vitamin ve minerallerin dengeli alınmasını sağlar, kemik sağlığını korur ve fertilizasyonu artırır” şeklinde konuştu.Ayşe Okan güçlü bir bağışıklık ve sağlıklı bir beden için kırmızı et, alkol, tuz ve şeker tüketiminin azaltılması gerektiğine dikkat çekerek, her besin grubundan tüketilerek, besin çeşitliliğinin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.Sebze ve meyve tüketiminin artırılması tavsiyesinde bulunan Okan, günlük olarak minimum 1.5-2L su tüketilmesi gerektiğini de dile getirdi.Okan haftada 2-3 kez kuru baklagiller ve balık tüketilmesi gerektiğini de ekleyerek, “Öte yandan kızartma, şerbetli tatlılar ve sigaradan uzak durulması önemli” dedi.Dr. Dyt. Okan, pandemi döneminde özellikle bağışıklığı sarsacak şok ve sıvı diyetlerden kaçınılması önerisinde bulunarak, bu süreçte düşük kalori ve yetersiz beslenmekten kaçınılması gerektiğini ifade etti.Tıbbi beslenme tedavisi ya da bireysel beslenme önerilerini alırken de dikkatli olunması gerektiğini dile getiren Okan, bu tavsiyeleri Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliğine kayıtlı diyetisyenlerden alınmasının önemine dikkat çekti.