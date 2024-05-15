"Elektrik faturaları daha da artacak"

El-Sen, hükümetin Kıb-Tek’e iki mobil santral daha getirmek istediğini ancak getirilecek santrallerin elektrik üretim maliyetinin, KIB-TEK’in diğer fuel-oil ile çalışan dizel santrallerine göre iki buçuk kat daha pahalı olduğuna dikkat çekti

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümet ve Kıb-Tek yönetiminin, Kıb-Tek’e iki mobil santral daha getirmek istendiğini savunarak, “halkın elektrik faturalarının daha da artmasına yol açacak” bu adıma karşı olduklarını açıkladı.

El-Sen Yönetim Kurulu adına açıklama yapan El-Sen Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, “Türkiye Elektrik Üretim Anonim Şirketi EÜAŞ’ın envanterinde bulunan ve 2022 yılında KIB-TEK’e 5 yıllık süre için kiralanan mobil santrallere ek olarak iki mobil santralin daha UBP-DP-YDP Hükümeti ile KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından ülkemize getirilmek istendiği ifade ediliyor” dedi.

Bu tip santrallerin elektrik üretim maliyetinin, KIB-TEK’in diğer fuel-oil ile çalışan dizel santrallerine göre iki buçuk kat daha pahalı olduğuna dikkat çeken Tuğcu, sendikanın hükümetin ve KIB-TEK yönetiminin bu niyetinden haberdar olduklarını ve halkın elektrik faturalarının daha da artmasına yol açacağı savunulan bu adım konusunda “teyakkuza” geçtiklerini söyledi.

“ŞU ANDA KIB-TEK’İN ÜÇ DİZEL SANTRALİ ÇALIŞMIYOR”

Şu anda toplam üretim kapasitesi 52,5 MW olan KIB-TEK’e ait üç dizel santral ünitesinin çeşitli arızalar nedeniyle devre dışı bulunduğunu, bir tanesinin ise dört yıldır tamir beklediğini söyleyen Tuğcu, “KIB-TEK Yönetim Kurulu, yedek parça temini ve tamirleri için gerekli kararları üretmiyor. Aynı yönetim kurulu, şimdi ödemekte zorluk çektiğimiz faturaların daha da artmasına yol açacak yeni bir adım atmaya hazırlanıyor” dedi.

