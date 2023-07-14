Polis, itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol verilmesi uyarısında bulundu

Polis, halkı acil siren kullanan itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol vermeleri konusunda uyardı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol verilmesinin hayat kurtarabileceği vurgulanarak, “Acil siren kullanan İtfaiye, polis ve ambulans araçlarına karşı trafikte duyarlı olalım ve yol verelim” denildi.

İtfaiye, polis ve ambulans araçlarına siren kullanmalarına rağmen yol üstünlüğü tanınmamasının Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası uyarınca suç olduğunun belirtildiği açıklamada, bu suçu işleyenlerin, mahkumiyeti halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, “Trafikte yol vermediğiniz bu araçların, bir gün sizin ihtiyacınız için gelmek zorunda kalabileceğini unutmayınız” da denildi.

