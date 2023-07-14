banner913
banner932
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
YDÜ'de 150 genç sağlıkçı diplomalarını aldı
22 0
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
Kıb-Tek 805 milyon TL borçlanacak
16 0
 
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
Makinistlerde ‘Euro’ dönemi
48 0
Akaryakıta bir zam daha
Akaryakıta bir zam daha
23 0
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
12 0
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
106 0
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
23 0
banner964

Polis, itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol verilmesi uyarısında bulundu

banner476

banner825
Polis, itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol verilmesi uyarısında bulundu
banner960
Polis, halkı acil siren kullanan itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol vermeleri konusunda uyardı.
Polisten yapılan yazılı açıklamada, itfaiye, polis ve ambulans araçlarına yol verilmesinin hayat kurtarabileceği vurgulanarak, “Acil siren kullanan İtfaiye, polis ve ambulans araçlarına karşı trafikte duyarlı olalım ve yol verelim” denildi.
İtfaiye, polis ve ambulans araçlarına siren kullanmalarına rağmen yol üstünlüğü tanınmamasının Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası uyarınca suç olduğunun belirtildiği açıklamada, bu suçu işleyenlerin, mahkumiyeti halinde bir aylık asgari ücrete kadar para cezasına veya 6 aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceği hatırlatıldı.
Açıklamada, “Trafikte yol vermediğiniz bu araçların, bir gün sizin ihtiyacınız için gelmek zorunda kalabileceğini unutmayınız” da denildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.