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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla bugün ikinci kez toplandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.
2024’ün ikinci asgari ücretini belirlemek amacıyla ilk toplantısını 10 Mayıs’ta yapan komisyon, bugün saat 14.10'da ikinci kez bir araya geldi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ilk asgari ücretini 12 Ocak’ta brüt 27 bin 587 TL, net 24 bin TL olarak belirlemişti.
 
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