banner913
banner932
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
20. Kıbrıs Tiyatro Festivali 17 Mayıs Cuma akşamı başlıyor
16 0
Gençlik Meşalesi yakıldı
Gençlik Meşalesi yakıldı
12 0
 
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
Tatar'dan masaya oturmak için üç şart
17 0
Yine kadına şiddet
Yine kadına şiddet
35 0
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
Cemsa’da zaman karşı yarıştılar
23 0
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
Buse Savaşkan, Diamond League’den davet aldı
21 0
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
Tabipler Birliği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı
20 0
banner1032

Hız tespit kamerası cezalarının tebliği için ihaleye çıkıldı

banner1020

banner974
Hız tespit kamerası cezalarının tebliği için ihaleye çıkıldı
banner971
Trafik Dairesi Müdürlüğü, Şubat 2023’ten bu yana dağıtılamayan hız tespit kamerası ceza bildirim formlarının tebliğ edilebilmesi amacıyla ihaleye çıktı.
Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın, ülkede bulunan hız tespit kameralarından elde edilen ceza bildirim formlarının dağıtılması için kaynak yetersizliğinden dolayı 2023 yılında ihaleye çıkılamadığını belirterek, hız ihlali yapan kişilere bir süredir ceza tebligatlarının yapılamadığını söyledi.
Konu hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Aydın, ceza tebligatlarının yapılabilmesi için 2024 bütçesinde gerekli kaynağın ayrıldığını belirterek, ceza dağıtımıyla ilgili ihale dosyasının Merkezi İhale Komisyonu’na gönderildiğini kaydetti.
Aydın, ihalenin haziran ayı ortasına kadar sonuçlanmasının beklendiğini ifade ederek, ihale şartnamesinin Trafik Dairesi Müdürlüğü’nden temin edilebileceğini ekledi.  
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.