Yunanistan Savunma Bakanı Dendias Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’a gerçekleştirmekte olduğu resmi ziyaret çerçevesinde Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis ve Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüştü.

Rum haber kaynaklarına göre, bu sabah Güney Kıbrıs’a giden Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’la görüşme gerçekleştirdi.

Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis, Dendias’la Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada; “Saldırgan eylemlerin sorunları çözeceğine inanmadıklarını ancak Kıbrıs’taki Türk davranışlarının da bir sonucu olarak, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcı gücünün güçlendirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını” söyledi.

Dendias ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.



“İki devletli çözüm söz konusu olamaz”



Dendias daha sonra ise Rum Savunma Bakanı Yorgallas’la bir görüşme gerçekleştirirken, görüşmeden Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki işbirliğinin her alanda süreceği yönünde ortak görüş çıktığı ifade edildi.

Habere göre Dendias açıklamasında, Yunanistan için iki devletli bir çözümün söz konusu olmadığını vurgularken, Yorgallas ise açıklamasında, Dendias’ın iki ülke arasındaki işbirliğine, bir önceki hükümette yürüttüğü dışişleri bakanlığı döneminde yaptığı katkıları hatırlatarak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, AB Savunma Programları çerçevesinde yeni işbirliklerine adım atacaklarını vurguladı.

