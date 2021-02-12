“Asgari ücret 5 bin 560 TL olmalı”

Kuzey Kıbrıs’ta 3 bin 828 TL olan asgari ücret, döviz karşılığı 451 Euro’ya denk geliyor. Türk-Sen Başkan Bıçaklı, dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi için asgari ücretin 5 bin 560 TL olması gerektiğini vurguladı

Kuzey Kıbrıs’ta 505 TL’lik artış ile net 3 bin 828 TL olarak belirlenen asgari ücret, günümüzdeki döviz karşılığı 451 Euro’ya denk geliyor.

Bu rakam Avrupa Birliği asgari ücret ortalamasının çok gerilerinde kaldı.

Asgari ücretin 700 Euro’nun altında olduğu ülkeler arasında en düşük seyreden ülke 271 Euro ile Türkiye, 332 Euro ile Bulgaristan ve 442 Euro ile Macaristan olurken, ardından 451 Euro asgari ücret ile Kıbrıs’ın kuzeyi yer aldı.



Asgari Ücret | 700 Euro’nun altında

Türkiye (€217),

Bulgaristan (€332),

Macaristan (€442),

Kıbrıs, kuzey (€451)

Romanya (€458),

Letonya (€500),

Hırvatistan (€563),

Çek Cumhuriyeti (€579),

Estanya (€584),

Polonya (€614),

Slovakya (€623),

Litvanya (€642).



Asgari Ücret | 700 Euro’nun üzerinde

Yunanistan (€758),

Portekiz (€776),

Malta (€785),

Kıbrıs (€870)

Slovenya (€1 024)

İspanya (€1 108).



Asgari Ücret | 1.500 Euro’nun üzerinde

Fransa (€1 555),

Almanyan (€1 614),

Belçika (€1 626),

Hollanda (€1 685),

İrlanda (€1 724),

Lüksenburg (€2 202).

“ASGARİ ÜCRET 5 BİN 560 TL OLMALI”

Öte yandan Türk-Sen Genel Başkan Arslan Bıçaklı, yeni belirlenen asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.

Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, taraflara Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nu yeniden toplayarak asgari ücretin günün koşullarına göre yeniden belirlenmesi ve 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulması için çağrı yaptı.

Bıçaklı, son dönemlerde dövizin patlama yaptığını, kamudaki harçlar dahil tüketim maddelerine sürekli yapılan zamlarla çalışanların alım gücünün yüzde 40 oranda gerilediğini savunarak, bu dönemde asgari ücrete bir yıl aradan sonra yapılan “şaibeli” bir toplantı sonucunda verilen artışla özellikle özel sektörde asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini öne sürdü.

Yasaya uygun olarak dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebilmesi için asgari ücretin 5 bin 560 TL olması gerektiğini ifade eden Bıçaklı, bunun 1 Ocak’tan itibaren uygulanması gerektiğini kaydetti.

Bıçaklı, “Bu nedenle ‘şaibeli’ bir toplantı sonucunda belirlenen yeni asgari ücreti kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Bıçaklı, bu konuda yaşanan bunca karmaşa içinde yasal olarak itiraz ederek konuyu daha da karmaşa içine sokmak ve uygulamayı engelleyen taraf olmak istemediklerine işaret ederek, taraflara komisyonu yeniden toplamları çağrısında bulundu.

