banner913
banner932
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
Polis, sürücüleri “sürüş esnasında cep telefonu kullanma yasağı” konusunda uyardı
15 0
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
Galatasaray’da, 24. şampiyonluk coşkusu
23 0
 
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
Gönyeli Sprint Rallisi’nde zafer Bozalanlar-Evrensel ikilisinin
14 0
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
Cuma gününe kadar yer yer sağanak yağış bekleniyor
29 0
Son bir haftada 15 yangın…
Son bir haftada 15 yangın…
32 0
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
Ercan’dan çıkmaya çalışan kişi tutuklandı
34 0
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
Kapalı Maraş’a ilişkin aydınlatma girişimleri
26 0
banner1032
banner1038

Asbank Sanayi Şubesi yenilendi

banner1020

banner974
Asbank Sanayi Şubesi yenilendi
banner971
1999 yılından bu yana müşterilerine hizmet veren Asbank Sanayi Şubesi, modern ve yenilikçi bir tasarımla daha iyi hizmet sunmak amacıyla yenilendi.
Açılış, Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, Asbank Sanayi Şube Müdürü Yakup Ersoy ve çok değerli iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.
Değerli müsterilerine daha konforlu ve etkili bir bankacılık deneyimi yaşatmak için özenle tasarlanan Asbank Sanayi Şubesi hizmete girdi.
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.