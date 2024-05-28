Asbank Sanayi Şubesi yenilendi

1999 yılından bu yana müşterilerine hizmet veren Asbank Sanayi Şubesi, modern ve yenilikçi bir tasarımla daha iyi hizmet sunmak amacıyla yenilendi.Açılış, Asbank Yönetim Kurulu Başkanı Taştan Altuner, Asbank Genel Müdürü Çağatay Karip, Asbank Sanayi Şube Müdürü Yakup Ersoy ve çok değerli iş insanlarının katılımıyla gerçekleşti.Değerli müsterilerine daha konforlu ve etkili bir bankacılık deneyimi yaşatmak için özenle tasarlanan Asbank Sanayi Şubesi hizmete girdi.