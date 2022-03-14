Araç sahibi olan kişiler için yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Püf noktaları nelerdir?

Yeni bir araç satın almak isteyenler veya araç sahibi olanların endişelendikleri ilk şey yakıt tüketimi oluyor. Yakıt litre fiyatının artması ile araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır sorusu büyük bir merak konusu haline geldi. Araçlarda yakıt tasarrufu yapabilmek için birçok farklı yol vardır. Araçların bakımının yapılmaması, aşırı hızlı kullanılması ve ani fren yapmak gibi durumlar araçlarda yakıt tüketimini etkilemektedir. Sizler için az yakıt tüketimi için ne yapılmalı ve dizel arabadan nasıl tasarruf yapılır anlattık. İşte yakıt tasarrufu nasıl yapılır sorusunun cevabı.

Araçlarda yakıt tasarrufu yapılmasını engelleyen faktörler

Yakıt tasarrufu nasıl yapılır anlatmadan önce yakıt tüketimini etkileyen faktörlere bakalım. Aracın yakıt tüketimini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar, “sürücüden kaynaklanan nedenler” ve “araçtan kaynaklanan nedenler” olmak üzere ikiye ayrılır. Sürücüden kaynaklanan nedenler sürücünün yaptığı yanlışları belirtirken, araçtan kaynaklanan nedenler ise araç parçalarındaki arıza ve sorunları ifade eder.

Sürücüden kaynaklanan nedenler

Aracı aşırı hızlı ya da yavaş kullanmak, klimayı çalıştırmak ve araca gereğinden fazla ağırlık yüklemek, sürücüden kaynaklanan nedenlerin başında gelmektedir. Ayrıca ani kalkış veya ani hız, sürekli dur kalk yapmak, yüksek hızla seyahat ederken camları açmak, ani fren yapmak, sürekli şerit değiştirmek ve aracı uygun viteste kullanmamak yakıt tüketimini etkileyen faktörler arasında bulunmaktadır.

Araçtan kaynaklanan nedenler

Aracın motorundaki ve parçalarındaki sorunlar ve arızalar yakıt tüketimini büyük ölçüde etkilemektedir. Motor yağının zamanla işe yaramaması, hava filtresindeki kirlenme, bujilerdeki ateşleme sorunu ve rölanti ayarındaki bozukluk, motorun, yakıt tüketimini olumsuz etkilemesine neden olan sorunlardan bazılarıdır.

Ayrıca araç parçaları arasında bulunan fren ayarlarındaki bozukluk, debriyaj balatasında oluşan sorunlar, lastiklerin ideal basınçta olmaması ve mevsimlere uygun lastik kullanılmaması, aracın daha fazla yakıt tüketmesine neden olmaktadır.

Araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

Araçlarda yakıt tasarrufu yapmak, bir yandan aracı verimli bir şekilde kullanmanızı sağlarken, diğer yandan da ekonomik açıdan tasarruf etmenize olanak verir. Yakıta gelen zamlar düşünülünce bu tasarruf çok önemlidir.

Araçlar hıza bağlı olarak yakıt tüketir. Bu nedenle hızlı seyahat etmek yakıt tüketimini artırır. Öte yandan, aracın hızını azaltarak tasarruf etmek mümkündür. Aracı 90 kilometre hızda sabit tutmak aşırı yakıt tüketimini azaltacaktır.

Zamanla aracın motorunda ve parçalarında sorunlar ve arızalar oluşabilir. Bu sorunlar ve arızalar ise yakıt tüketimini olumsuz etkiler. Bu nedenle aracın bakımlarını düzenli bir şekilde yaptırmak çok önemlidir.

Klima yakıt tüketimini büyük ölçüde etkilemektedir. Klimayı daha düşük hızda çalıştırarak yakıt tasarrufu sağlayabilirsiniz.

Bekleme halindeyken aracın çalışır durumda olması yakıt tüketimini artırmaktadır. Bu nedenle bekleme halindeyken aracın motorunun kapatılması gerekir.

Yakıt tüketimi söz konusu olunca lastiklerin basıncı çok önemlidir. İdeal lastik basıncı ile lastiklerin yola sürtünmesinde harcanan enerji miktarını azaltıp yakıt tasarrufu yapabilirsiniz. 69 milibarın altında şişirilmiş lastikler, %3’e kadar yakıt tasarrufu sağlar.

Araca fazla ağırlık yüklenmesi yakıt tüketimini artırır. Bu sebeple araç aşırı yük ile doldurulmamalıdır.

Aracın motor devrini dakikada 2.000 ile 3.000 arasında tutmak yakıt tasarrufu yapmanızı sağlar.

Dur kalk yapmak aracın yakıt tüketimini artırdığı için trafiğin yoğun olduğu saatlerde seyahat etmemeye özen gösterin.

Ayrıca aracı doğru viteste kullandığınızdan emin olun.

Dizel araçlarda yakıt tasarrufu nasıl yapılır?





Geçmiş dönemlerde dizel yakıt, benzine nazaran daha ucuzdu. Bu nedenle dizel araçlar benzinli araçlara göre daha pahalıydı. O dönemlerde uzun vadede yakıt tasarrufu sağlamak için dizel araç satın almak çok daha mantıklıydı. Ancak günümüzde benzin ve motorin fiyatları eşitlenmiş durumda. Unutmadan, dizel araçların daha fazla bakım gerektirdiğini de hatırlatalım. Peki dizel araçta yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

Dizel yakıt tasarrufu yapmanın en kolay yolu aracı yüksek hızlarda kullanmamaktadır.

Ani fren ve dur kalk yapmak aracın yakıt tüketimini artırır. Bunları yapmamaya özen göstermek gerekir.

Aracın rutin bakımları düzenli bir şekilde yapılmalıdır.

Aracın hıza uygun olan viteste kullanılması yakıt tüketimini azaltır. Bu her sürücünün dikkat etmesi gereken bir konudur.

Ayrıca mevsime göre lastik değişimi yapılmalıdır ya da dört mevsim lastikleri kullanılmalıdır.

Aracın kliması düşük hızda çalıştırılmalıdır.

Araç ilk çalıştırıldığında ısınması beklenmelidir. Böylece motor ısınır ve hareket edildiğinde daha az yakıt tüketimi gerçekleşir.

Araca fazla ağırlık yüklenmemelidir.

Yakıt tüketimi nasıl hesaplanır?



Araçların gösterge panelinde yakıt tüketimi değerinin bulunduğu bir alan vardır. Aracın kilometre başına ne kadar yakıt tükettiğini öğrenmek için buradaki değer 100’e bölünmelidir. Mesela, aracınız 100 kilometrede 9 litre yakıt tüketiyorsa, bu kilometre başına 0,09 litre yakıt tükettiği anlamına gelir. 1 litrelik yakıtın fiyatı ile bu sayıyı çarparak aracınızın kilometre başına kaç TL harcadığını öğrenebilirsiniz.

Hangi araçlar daha az yakıt tüketir?



“Şu model araç daha az yakıyor” diye belirtmek yanlış olur. Fakat bazı özelliklere sahip olan araçlar, diğerlerine göre daha az yakıt tüketmektedir. Peki bu özellikler nelerdir?