Meclis'te komitelerde görev alacak milletvekilleri belirlendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında ilk olarak siyasi partilere Meclis komitelerinde düşen üyelikler ve üyelere ilişkin Başkanlık Divanı kararı okunarak onaylandı.

Buna göre, siyasi partilerin komitelerdeki üye sayıları ve üyeleri şöyle:

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi: 5 üye-UBP 3: Olgun Amcaoğlu, Hasan Küçük, Alişan Şan/ CTP 2: Fikri Toros, Salahi Şahiner

Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi: 5 üye -UBP 3:Yasemin Öztürk, Fırtına Karanfil, Sadık Gardiyanoğlu/CTP 2: Ongun Talat, Ürün Solyalı

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi: 5 üye-UBP 3 Özdemir Berova, Emrah Yeşilırmak, Ziya Öztürkler/CTP 2: Filiz Besim, Devrim Barçın

Sayıştay Komitesi: 5 üye-UBP 3: Fırtına Karanfil, Alişan Şan, Emrah Yeşilırmak/CTP 2: Ceyhun Birinci, Teberrüken Uluçay

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere oluşturulan geçici ve özel komite 5 üye- UBP 3: İzlem Gürçağ Altuğra, Hüseyin Çavuş, Ahmet Savaşan/CTP 2: Fide Kürşat, Şifa Çolakoğlu

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi: 7 üye-UBP 4: Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Fırtına Karanfil, Ziya Öztürkler/ CTP 3: Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Biray Hamzaoğulları.

Meclis Genel Kurulu’nda YÖDAK üyeliğinin seçiminin Hukuk ve Siyasi İşlerde yeniden görüşülmesi kabul edildi.

PAZARTESİ VE SALI

Daha sonra Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un gün ve saatlerini belirleyen kararı onaya sunuldu. Bu karara göre, Meclis’in bugünden başlayarak pazartesi günleri yasama; salı günleri de denetim etkinliklerini saat 10.00’da toplanarak görüşmesine karar verildi.