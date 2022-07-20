Araç Kayıt’tan 5 ayda 112 milyon TL gelir

Araç kayıt, Maliye'nin kasasını doldurdu! 2022 yılın ilk 5 ayında Araç Kayıt Şubesi’nde yapılan işlemlerden 112 milyon 227 bin 323 TL gelir elde edildi





Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yılın ilk 5 ayına ilişkin istatistikleri yayımladı.

Buna göre, 2022 yılın ilk 5 ayında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 23 kalemde 162 bin 528 işlem yapıldı. Yapılan işlemlerden 112 milyon 227 bin 323 TL gelir elde edildi.

En fazla gelir 50 bin 549 araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcından geldi. İlk 5 ayda yıllık seyrüsefer harcından elde edilen gelir 51 milyon 625 bin 812 TL oldu.

Bin 999 araç için çıkarılan 6 aylık seyrüsefer harcından ise 2 milyon 59 bin 168 TL gelir elde edildi.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en fazla gelir elde ettiği ikinci kalem ise motorlu araç kayıt harcı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk 5 ayında kaydı yapılan 3 bin 536 araçtan 36 milyon 590 bin 859 TL gelir sağlandı.

Zamanında muayeneye götürülen 5 bin 759 araçtan 1 milyon 552 bin 612 TL gelir elde edilirken, cezaya düşen 12 bin 295 araç için 7 milyon 205 bin 93 TL cezalı muayene harcı ödendi.

İlk 5 ayda 24 bin 497 araç ise devredildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir harcından elde ettiği gelir ise 7 milyon 979 bin 103 TL oldu.

