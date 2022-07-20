2 milyon TL’si olmayan internette yayın yapamayacak

Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Değişiklik Yasa Tasarısı’na göre, internet üzerinden yayın yapacak olan bir ‘platform işletmecisinin’ ödenmiş sermayesi 2 milyon TL’den az olamayacak

Bakanlar Kurulu, internet üzerinden yayınlanan TV programlarına da el attı. Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu ve Özel Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Değişiklik Yasa Tasarısı’na göre, internet üzerinden herhangi bir platformda yayın yapacak olan bir ‘platform işletmecisinin’ ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olamayacağı yönünde karar alındı.Görsel ve işitsel medya ile ilgili izin ve düzenlemeleri içeren Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Yasası, “gelişen teknolojilere bağlı olarak mevcut yaptırım ve uygulamaların günün koşullarıyla örtüşmemesi ve yetersiz kalması” nedeniyle yeniden düzenlendi.Tasarıya ilişkin görüş ve öneriler 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunulabilecek.Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan Kamu ve Özel Radyo Televizyonların Kuruluş ve Yayınları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi şöyle:“Avrupa Birliği yasalarına ve yeni teknolojilere uygun olarak, günün koşullarına bağlı var olan ihtiyaçlarımızın daha etkin uygulanabilmesi, yayıncılıktaki gelişmelere paralel bir ilerleme kat ederek, hem yayın içeriklerini, hem de Yayın Yüksek Kurulu’nun işleyişini daha etkin bir duruma taşımak ve yeni teknolojilere imkan sağlayarak, yayıncılarının ilerlemelerinin sağlanması amaçlanmaktadır.”Özellikle son yıllarda bir web veya benzeri protokoller kullanılarak, halka açık internet üzerinden (Youtube, Facebook) yapılan sesli veya sesli görüntülü yayınlarda ve halkın bu yayınlara olan ilgisinde meydana gelen artış göz önünde bulundurularak yapılan değişiklikle, herhangi bir yasal düzenlemeye tabi olmayan bu tür yayınların denetim altına alınacağı kaydedildi.Yasada yapılmak istenen değişiklikte, herhangi bir platform işletmeciliği yapacak olan ‘platform işletmecileri’nin, bahsi geçen yasaya uygun kurulacak yayıncı şirketinde ödenmiş sermayesinin 2 milyon TL’den az olamayacağına dair ibare bulunuyor.Yasa önerisinde, haber bültenlerinde herhangi bir yoruma yer verilmemesi yönünde açık bir emir de bulunuyor. Öte yandan yayımlanan yasa önerisinde, siyasi parti, sendika, vakıf, dernek, oda, meslek kuruluşu, belediye, kooperatif ve benzeri kurum kuruluşların herhangi bir yayıncılık faaliyetinde bulunamayacağı da ifade ediliyor.,Yasadaki bir diğer madde ise, internet üzerinden yayın yapabilmek için talep edilen ‘kira’ ücreti. İlgili yasayla, iletim yayınlarından alınacak kanal frekans ücretleri de belirlendi. Buna göre, internet üzerinden yayın yapmak isteyen bir Web TV, başvuru ücreti olarak 30 bin TL ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, lisansın yıllık yenilenme ücreti de 12 bin TL olacak. İnternet üzerinden radyo kurmak isteyen bir yayıncı ise, 15 bin TL’lik başvuru ücreti yanısıra her yıl 10 bin TL de ödemek zorunda bırakılacak.Öte yandan Eski Çalışma Bakanlarından Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete’de yayınlanan Kamu ve Özel Radyo Televizyonlarının Kuruluş ve Yayınları yasası hakkındaki değişikliği okurken dehşete kapıldığını kaydetti.Çeler’in paylaşımı şu şekilde:“Resmi Gazeteyi incelerken Kamu ve Özel Radyo Televizyonlarının Kuruluş ve Yayınları yasası hakkındaki değişikliği dehşet içerisinde okudum. İnternet üzerinden herhangi bir platformda, mesela Facebook üzerinden, YouTube gibi dünyanın haber alma kalbi olan bir mecrada yayın yaparak kamu denetçisi olmak isteyen herhangi bir kişi, sunacağı haberi artık “Bakanlar Kurulumuzun” uygun gördüğü şekilde herhangi bir yorum yapmadan sunacaklarmış.Yani artık sabahları sevgili Hüseyin Ekmekçi yorum yapamaycak, eleştirisini ve uyarılarını halk ile paylaşamayacak, Serhat İncirli haberleri okurken gazete ne yazarsa onu söyleycek, düşüncesini ve yorumunu, mizahını ekleyemeycek, Rasih ReşatCanan Onurer topluma bir basıncı olarak fikirlerini ve yorumunu aktaramaycak, Aytuğ Türkkan fikir beyan edemeycek, Pınar Barut, Damla Dabis Özel Çiğdem Aydın okuduğu habere kızıp laf söyleyemeycek, Ali Kişmir Bu da yetmezmiş gibi yasaya uygun olarak kurulacak bir platformla yayın yapacak olan şirketin, 2 milyon TL ödenmiş sermayesinin olması gerekecekmiş. Habercilik, kamu denetçiliğidir. Habercilik, özellikle kendi imkânları ölçüsünde hiçbir maddi kaygı ve çıkar beklentisi bulunmadan yapıldığı zaman değerlidir. İşin komik tarafı bu tasarı gerekçesinde Avrupa Birliği yasaları referans yapılıyor. Hangi Avrupa Birliği yasasında bunun gibi basın, çalışma ve iş kurma özgürlüklerini resmen ortadan kaldıran düzenleme var? “kısacası halkın denetçileri, devletin ideolojik aygıtları olacak”Althusserin önemli bir teorisidir ideolojik aygıtlar tam da bunu anlatır.Bu yasal düzenlemede bazı maddelerin yapılmasında aslında fayda var ama çoğunluğun içinde birkaç özel maddecik da koymuşlar ki gendi çıkarlarını korusunlar. Sandılar ki farketmeyeceyik.Bu susturma tasarısına karşı hiçbirimiz susmamalıyız. Bizi de çok eleştirdiler, hem de bazen çok ağır ama bu onların susturulması gerektiğini asla aklımıza getirtmedi.”