Amcaoğlu ve Ertuğruloğlu Kocaeli'de sanayicilerle buluştu

Amcaoğlu: "KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılarının gelip rahatlıkla yatırım yapabileceği, yaptığı yatırımın sahibi olabileceği mevzuatlar yürürlüğe girdi"

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Türkiye’de Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı.

KSO'daki toplantıda konuşan Ertuğruloğlu, yıllardır ambargolar altında ezdirilen, izolasyon politikalarıyla haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkının, bölgesel güç ve aktör olan, bunun da sınırlarını aşarak global aktör, güç olma yolunda ilerleyen ana vatan Türkiye'den öğrenmesi gereken çok dersin bulunduğunu belirtti.

“Sadece sanayi konusunda değil her konuda ana vatanda dinamizm gördüklerine” değinen Ertuğruloğlu, Türkiye'de yaratıcılık ve rekabet edebilirlik anlayışının ön plana çıktığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, KKTC'de bu konularda mesafe kat etmeye ihtiyaçlarının olduğuna değinerek, "Çünkü yıllardır ambargo ve izolasyonlarla uluslararası ilişkilerimizin ciddi şekilde darbelendiği, önümüzün kesildiği koşullarda, içe kapanık ortamda yaşamak durumunda kaldık. Kendi dünyamızda yarattığımız realitelerin, uluslararası realiteler olduğunu düşünme hatasına da vardık. Artık kabuğumuzu kırıp, ana vatanımızdan dersler çıkararak, ana vatanımızla el ele adım adım beraber hareket etmenin tek izleyebileceğimiz yol olduğuna inanıyoruz." dedi.



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, çözümün esasıdır”



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığı, çözümün esasıdır." diyen Ertuğruloğlu, KKTC'nin hiçbir zaman çözümün önündeki engel olmadığının altını çizdi.

Ertuğruloğlu, çözümün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabulünden geçtiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu nedenle Kıbrıs sorununun tarifini de yapmak mecburiyetindeyiz. Herkes 'Kıbrıs sorunu çözülsün.' diyor. Güzel, çözülsün. Sorun nedir? Bir anketle 'Kıbrıs sorununun tarifini yapın.' desek, neler neler çıkacak ortaya. Kıbrıs sorununun tek bir basit cevabı vardır. Kıbrıs sorunu, Rum tarafının 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye tanınıyor olmasıdır. Sorun budur. Çözümü de o nedenle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve kabul edilmesidir. Bunun anlamı nedir? Rum'un, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' diye tanınıyor olmasına son vermektir."

Ertuğruloğlu, “Ana vatanın güvenlik açısından stratejik nokta ve dinamizmin ile yaratıcılığın da merkezi olduğuna” işaret ederek, "Bizim buralardan güç almamız lazım. Bizler, sizlerle, sizin gücünüzü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yansıtarak, Kıbrıs Türkü'yle hareket ederek, Kıbrıs konusunun, sadece Kıbrıs Türkü'nün Kıbrıs Rumu'yla meselesi değil, Türk ulusunun da meselesi olduğunu dünyaya vurgulayarak hareket etmek durumundayız. Kıbrıs Türkü, yüce Türk ulusunun kopmaz parçasıdır." diye konuştu.



"Güvercinlik Sanayi Bölgesi"ndeki projeler tamamlandı, Ankara'nın gündemindeki ihale süreci çok kısa sürede bitirilecek”



Amcaoğlu da pandemide mikro anlamdaki ihtiyaçlarını, dünyadaki örneklerinde olduğu gibi üretemediklerini gördüklerini, bunun üzerine de sanayileşmeye önem verme kararı aldıklarını söyledi.

Ülkenin ihtiyacı "Organize Sanayi Bölgeler Yasası"nı 2022'de oy birliğiyle Meclisten geçirdiklerini anımsatan Amcaoğlu, "Türkiye Cumhuriyeti'nden yatırımcı kardeşlerimizle yeni yatırım sahaları açma noktasındaki bütün mevzuatları geçen haftalarda Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır'la imzaladık." diye konuştu.

Amcaoğlu, protokoller sayesinde Türkiye Cumhuriyeti yatırımcılarının artık rahatlıkla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapabileceği ve yaptığı yatırımın sahibi olabileceği mevzuatların yürürlüğe girdiğini aktardı.

Yatırımların kolaylaştırılması ve korunmasıyla alakalı bütün mevzuatların yasallaştığını belirten Amcaoğlu, "Güvercinlik Sanayi Bölgesi"ndeki bütün projelerin tamamlandığını, şu an Ankara'nın gündeminde bulunan ihale sürecinin çok kısa sürede bitirileceğini kaydetti.



"Yatırımlar, KKTC'nin dünyaya açılmasını sağlayacak"



Amcaoğlu, yeni düzenlemelerle, sanayi bölgesindeki yatırım projelendirmelerinin 2 bin metrekare üzerinden yapılan daha öncekilerden farklı olacağına işaret ederek, "İhracat açığını kapatabilecek, alternatif üretim modellerini ortaya koyabilecek ve yatırımları taçlandırabilecek sanayi arsalarının, 5 bin metrekareden başlayıp 20 bin metrekarelere kadar alana sahip olabileceği, istenildiğinde bu alanların büyültülebileceği proje 1 yıl sonra hayata geçecek." diye konuştu.

Projelerin, KKTC'nin mikro ihtiyaçlarını karşılayacağını, devamında da ihracattaki devrimleri yakalayabilecek üretim modelleriyle dünyaya açılabilmesini sağlayacağını dile getiren Amcaoğlu, Türkiye ile yapılan kıyı ticareti anlaşmalarıyla Avrupa'ya açılan pazarların büyüyeceğini, kısa sürede bu alandaki Türk yatırımcılarla anlaşmalar imzalanmasını temenni etti.

Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen yatırımcılara gönül kapılarının her zaman açık olduğunu, yeni mevzuat ve protokollerle KKTC'de yapılacak gerekli yatırımların önünün açılmasını temenni ettiklerini, Türkiye Cumhuriyeti'yle yürümekten büyük onur ve şeref duyduklarını sözlerine ekledi.

Vali Seddar Yavuz da dünyada barış ve huzurun tesis edilmesinin Türk devleti ve milletinin güçlü olmasından geçtiğine değinerek, Kıbrıs Türkü'nün bağımsız ve hür yaşamasının, tanınmasının, sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasının en önemli amaçları olduğunu söyledi.

KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da KKTC'nin milli davaları olduğunu belirterek, iş dünyası olarak KKTC'ye her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Bakanlar Ertuğruloğlu ve Amcaoğlu, sanayicilerin sorularını yanıtladı.