Altın dolar ve borsaya yatırım yapanlar dikkat

POLİTİKA METNİNDE ÖNEMLİ BİR AYRINTI

Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, “Programımızın en büyük önceliklerinden birisi ihracatın güçlü bir şekilde desteklenmesidir. İç talebi dengeleyici tedbirler alırken, ihracata da maksimum destek sağlayacağız. Yurtdışından temin ettiğimiz kaynakları ihracat ve yatırıma kanalize edeceğiz” dedi.

Bu arada İhracat finansman desteği sağlayan reeskont kredilerinin günlük limiti 300 milyon TL’den 1.5 milyar TL’ye çıkarılıyor.

Öte yandan politika metninde şu detay yer aldı: “Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.” Bu ayrıntı tek başına faiz kararının yeterli olmadığını ve ek önlemlerin alınabileceğine işaret ediyor.

BORSA YÜKSELİŞTE

Karar sonrası Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesini yenilerken, dolar ve euro’da ılımlı bir artış gözlendi. BIST 100 Endeksi 6.645 seviyesinde dengelendi. Dolar/TL kararla beraber 26.90 TL’den 26.94 TL seviyesine çıktı. Dolar/TL, tarihi zirvesini 19 Temmuz’da 27.27’yi test ederek görmüştü. Euro/TL ise, faiz açıklamasından sonra 30.20 seviyesinden 30.25 seviyesine tırmandı. Gram altın ise, 1.713 liradan 1.716 liraya yükseldi.

TCMB tarafından haftalık yayımlanan menkul kıymet istatistiklerine göre, yabancı yatırımcı hisse tarafında alım serisini altıncı haftaya taşıyarak 1.48 milyar dolarlık net alış gerçekleştirdi. Verilere göre yabancı yatırımcı Mayıs 2021’den bu yana ilk kez altı hafta boyunca alım yaptı.