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El-senden önemli açıklama

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KIB TEK GENEL MÜDÜRÜ ARIZALARIN YAPILMASINI ENGELLİYOR

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El-senden önemli açıklama
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Tüm bölgelerde bulunan şalt sahaları girişlerine ve Teknecik giriş kapısına konulan polis çekilmediği sürece tüm bölgelerde şalt sahasındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır.
Kıb-Tek Genel Müdürü Dalman Aydının talimatı ile Şalt Sahaları, Trafo Odaları ve Teknecik’te Kıb-Tek çalışanlarının arıza yapmaya gittiği esnada polis engeliyle karşılaşmıştırlar. Kıb-Tek personeli terör örgütü muamelesi görmektedir.
Bu uygulama sonlandırılmadığı sürece Kıb-Tek personeli tarafından şalt sahalarındaki ve trafo odalarındaki arızalar yapılmayacaktır .
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