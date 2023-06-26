Akaryakıta okkalı bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına okkalı bir zam daha geldi. Yaklaşık 10 gün önce benzin türü akaryakıta yapılan zammın ardından bu kez hem benzin hem de Euro dizel ile gazyağına litrede zam yapıldı. 95 oktan benzine 1,36 TL, 98 oktan benzine 1,40, dizele 1,50, gazyağına ise litresinde 1,50 TL zam yapılmış oldu.

Buna göre, 95 oktan benzin 22,89 TL’den 24,25 TL’ye, 98 oktan benzin 23,38 TL’den 24,78 TL’ye, dizel 20,64 TL’den 22,14 TL’ye, gaz yağı 20,64 TL’den 22,14 TL’ye yükseldi.



Yeni akaryakıt fiyatları bu gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

