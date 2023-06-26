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Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında “the best night” konseri düzenlendi

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Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında “the best night” konseri düzenlendi
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45. Güzelyurt Portakal Festivali konserlerle devam ediyor. 
Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Amfi Tiyatroda dün akşam “the best night” konseri düzenlendi.
SOS müzik grubu eşliğinde yerli sanatçılar Davut Ceylangüden,  Işık Gökman, Mehmet Eraslan, Ayşe Nuraydın, Muhittin Yangın, Belgin Davut Ceylangüden, Çınar Nuray, Serap Sonerler ve Hakan Yazıcıoğlu sahne aldı.
Konser sonunda Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar gecenin organizasyonunu yapan Kazım Özalp’a ve SOS Müzik Grubu adına Mehmet Özçelik’e plaket takdim etti.
Güzelyurt Portakal Festivali 2 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.
 
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