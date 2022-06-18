Akaryakıta bir yılda yüzde 317 artış

Vatandaşın temel tüketim maddelerinden sonra en çok harcama yaptığı akaryakıt son bir yılda aynı aya oranla yüzde 317.11 oranında artış gösterdi

POMPA FİYATI Kurşunsuz Benzin 98 7.09 Kurşunsuz Benzin 95 6.96 Euro Diesel 6.52 Gazyağı 6.37

Kurşunsuz Benzin 95 26,00 Kurşunsuz Benzin 98 26,28 Euro Diesel 27,00 Gazyağı 25,50

Kuzey Kıbrıs’ta zamların ardı arkası kesilmezken, akaryakıt fiyatlarına yapılan her artış da tüm ürünlere ekstra bir zam olarak yansıyor. Vatandaşların alım gücü günden güne erimeye devam ediyor. Yürürlükte olan 6 bin 90 TL’lik asgari ücret ise Haziran ayı başında açıklanan 8 bin 876 TL’lik açlık sınırının 2 bin 586 TL altında kalarak artık geçerliliğini ciddi şekilde yitirmiş ve yokluk ücreti haline gelmiş durumda.Vatandaşın temel tüketim maddelerinden sonra en çok harcama yaptığı akaryakıt ise son bir yılda aynı aya oranla % 317.11 oranında artış gösterdi. Vatandaşlar, artık akaryakıt için çalıştıklarını ve aldıkları tüm maaşın akaryakıta gittiğinden yakınırken, birçok vatandaş, “evde oturup işe gitmesem daha karlıyım” yorumları yapar hale geldi.Öte yandan TL’nin döviz karşısında değer kaybetmeye devam etmesi nedeniyle, Brent petrol fiyatlarının aşağı yöndeki hareketi akaryakıt ürünlerinin fiyatlarına düşüş olarak yansıması ise beklenmiyor.22 Haziran 2021 tarihinde Euro Diesel’in litresi 6.52 TL’ye satılırken, 9 Haziran 2022 tarihinde yapılan artış işe Euro Diesel’in litre fiyatı 27 TL oldu. 95 Oktan benzin son bir yılda %278, 95 oktan benzin ise son bir yılda %267 oranında artış yaşanırken özellikle üreticilerin iş araçlarında kullanılan Euro dizeldeki artış dudak uçuklattı. Euro Diesel’de yaşanan 3 kat fazla artış ise iğneden ipliğe üretilen her üründe büyük zam yaşanmasına neden oldu.