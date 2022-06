Havaalanında grev kararı

Hava trafik kontrolörleri, Hükümetin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına bugün saat 9.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar 23 saat grev kararı aldı





Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS), UBP – DP – YDP Hükümeti’nin hayat pahalılığı ve demokrasi konusundaki tavrını protesto etmek adına bugün saat 9.00’dan ertesi gün saat 08.00’e kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik greve gidileceğini duyurdu.

HTKS Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UBP-DP-YDP hükümetinin beceriksizlikleri, halka ve çalışanlara mal edilmeye devam ediyor. Her geçen gün çalışanların maaşları erimekte halka alıştırılmaya çalışılan sefil düzen bir o kadar daha yaşanamaz hale gelmektedir.

* Asgari ücretli çalışan 6000 TL ye nasıl geçiniyor hiç düşündünüz mü?

* Halktan vergi almayı, her sıkıştığınızda elinizi halkın cebine atmayı becerdiğiniz gibi patronlara, sermayeye dokunabiliyor musunuz?

* Dövizin artışı ve beceriksizliğinizden kaynaklanan zamlar karşısında eriyen alım gücünü koruyacağınıza, çalışandan kesip maliyenin açığını kapatma peşindesiniz.

* Demokrasi, adalet, anayasal düzen hiç bu kadar katledilmemişti.

* Devlet Kurumları hiç bu kadar hizmet veremez hale gelmemişti. Tüm kurumları sömürüp zarara soktunuz.

* Sendikalar, sivil toplum örgütleri hükümete isyan eder durumda, siz ise konuşanı susturacak yasalar yapmanın peşindesiniz.

* Alacağınız en ufak kararı bile Ankara’ya danışmadan alamıyorsunuz. Ankara'nın dayatmalarını, halkı düşünmeksizin mutlak itaatle uyguluyorsunuz.

Tüm bunlar yaşanırken, utanmadan çıkıp da sanki bir şeyler başarmış gibi bağımsızlık, egemenlik ve istikrar naraları atarak sinir uçlarımıza dokunuyorsunuz. İşe yaramazlığınıza, beceriksizliklerinize, halkı bu denli sömürmenize ve her geçen gün bizleri yok edişinize artık tahammülümüz kalmamıştır. Siz hükümet edenler ile biz çalışanların arasındaki çalışma barışı da sayenizde tükenmiştir. 18.06.2022 Cumartesi saat 09.00’dan ertesi gün saat 08.00 a kadar Hava Trafik Kontrol Merkezi’nde 23 saatlik grevimiz başlayacaktır. Bu yarattığınız durum sürdükçe çalışma barışı sağlanmayacak, eylemlerimizin ardı arkası kesilmeyecektir.