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Akaryakıta 1 haftada 2. zam

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Akaryakıta 1 haftada 2. zam
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Akaryakıta yarından geçerli olmak üzere zam geldi. Kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzinin litresine 1,5 TL, Eurodizel ve gazyağının litresine de 1 TL artış yapıldı.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 34,95 TL’den 36,45 TL'ye; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 35,95 TL’den 37,45 TL'ye; 

Eurodizelin ve gazyağının litresi de 34.95 TL’den 35,95 TL'ye yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarını düzenleyen 2024 Mal ve Hizmetler (Düzenleme ve Denetim) (Kurşunsuz Benzin (95 ve 98 Oktan), Motorin (Mazot), Gazyağı ve Euro Diesel) Azami Satış Fiyatları Emirnamesi Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Emirname yarından itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıt fiyatları en son 14 Mart’ta düzenlenmişti.

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